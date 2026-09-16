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ТАСС

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Экс-сотрудник СИЗО: на Украине пленных из РФ бросают в камеры к уголовникам

Экс-сотрудник СИЗО: на Украине пленных из РФ бросают в камеры к уголовникам

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Украинские власти размещают российских пленных, включая уроженцев ДНР, в камерах СИЗО, где сидят уголовники, рассказал в беседе с ТАСС экс-сотрудник Артемовского СИЗО Анатолий Нидов, перешедший на сторону России.

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