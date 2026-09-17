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Царьград

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TVC: Среди задержанных в Нигерии погибли 37 человек

TVC: Среди задержанных в Нигерии погибли 37 человек

В провинции Нигер, Нигерия, скончались 37 задержанных по подозрению в нелегальной добыче ископаемых. Причины смерти пока неизвестны, но, как сообщил губернатор, возможно удушье или отравление свинцом.

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