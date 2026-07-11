Театральная суббота с Александринским театром пройдет в Петергофе

Александринский театр организует театральную субботу на территории петергофского парка Александрия. Как сообщила пресс-служба музея-заповедника «Петергоф», гостей мероприятия ожидают экскурсии, лекции, перформанс, посвященный перелетным птицам, а также выступление Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии