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Газета «Культура»

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Театральная суббота с Александринским театром пройдет в Петергофе

Театральная суббота с Александринским театром пройдет в Петергофе

Александринский театр организует театральную субботу на территории петергофского парка Александрия. Как сообщила пресс-служба музея-заповедника «Петергоф», гостей мероприятия ожидают экскурсии, лекции, перформанс, посвященный перелетным птицам, а также выступление Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

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