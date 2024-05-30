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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Производство экранизации Cyberpunk 2077 идет полным ходом, для нее активно пишется...

Производство экранизации Cyberpunk 2077 идет полным ходом, для нее активно пишется...

Производство экранизации Cyberpunk 2077 идет полным ходом, для нее активно пишется сценарийПольская студия CD Projekt RED на фоне успешного релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 еще в прошлом году анонсировала экранизацию игры.

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