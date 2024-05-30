Производство экранизации Cyberpunk 2077 идет полным ходом, для нее активно пишется сценарийПольская студия CD Projekt RED на фоне успешного релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 еще в прошлом году анонсировала экранизацию игры.
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