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Аргументы и Факты

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В Японии разыскивают медведя, обчистившего холодильники в 14 домах

В Японии разыскивают медведя, обчистившего холодильники в 14 домах

Власти разыскивают медведя, который забрался в дом пожилой пары и опустошил их холодильник. Есть опасения, что он причастен к 14 взломам, произошедшим за последние две недели в японском городе Сидзукуиси, сообщает The Guardian.

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