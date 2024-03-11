ОСН: сердечно-сосудистые заболевания и тревожные расстройства нарушают сон

Взрослому человеку необходимо восемь часов в сутки, чтобы выспаться и чувствовать себя бодрым. Если человек спит слишком долго — по 12 часов и более, то это может быть связано с восстановлением сил после тяжелой болезни или со слишком большими физическими нагрузками в течение дня, отмечают эксперты.