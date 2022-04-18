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Сбербанк остановил масштабную атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку с Украины на карты россиян

После начала спецоперации России по защите Донбасса украинская компания-разработчик приложений провела несколько сотен тысяч попыток списаний средств по всей своей накопленной базе клиентов, Сбербанк остановил эту масштабную атаку на карты россиян.

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