Сбербанк остановил масштабную атаку с Украины на карты россиян

После начала спецоперации России по защите Донбасса украинская компания-разработчик приложений провела несколько сотен тысяч попыток списаний средств по всей своей накопленной базе клиентов, Сбербанк остановил эту масштабную атаку на карты россиян.
После начала спецоперации России по защите Донбасса украинская компания-разработчик приложений провела несколько сотен тысяч попыток списаний средств по всей своей накопленной базе клиентов, Сбербанк остановил эту масштабную атаку на карты россиян.
Свежие комментарии