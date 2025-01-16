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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 21

«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 21

Команда Рубена Аморима победила «Саутгемптон» (3:1) в 21-м туре АПЛ и поднялась с 13-й строчки на 12-ю.

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