Бывший арбитр ФИФА Николаев: на ЧМ был неподконтрольный матч для судей

При этом эксперт отметил, что нововведения турнира отлично сработали.Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев назвал неудачной в судейском плане игрой матч 1/8 финала Франция — Парагвай на завершившемся чемпионате мира.
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