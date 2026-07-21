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Царьград

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Бывший арбитр ФИФА Николаев: на ЧМ был неподконтрольный матч для судей

Бывший арбитр ФИФА Николаев: на ЧМ был неподконтрольный матч для судей

При этом эксперт отметил, что нововведения турнира отлично сработали.Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев назвал неудачной в судейском плане игрой матч 1/8 финала Франция — Парагвай на завершившемся чемпионате мира.

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