Новые трейлеры Sengoku Dynasty демонстрируют обновления полного релиза Toplitz Productions ...

Новые трейлеры Sengoku Dynasty демонстрируют обновления полного релизаToplitz Productions и Superkami предоставили больше подробностей о полной версии ролевой игры-симулятора Sengoku Dynasty перед ее выходом из раннего доступа 7 ноября 2024 г.
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