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19-летний Тьен – самый молодой участник 1/8 финала Australian Open после 18-летнего Надаля в 2005-м

19-летний Тьен – самый молодой участник 1/8 финала Australian Open после 18-летнего Надаля в 2005-м

В третьем круге он обыграл Корентена Муте – 7:6(10), 6:3, 6:3. Тьен прошел в Мельбурне квалификацию, таким образом, он выиграл шестой матч подряд.

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