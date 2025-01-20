РИА «Новости»: в крови пресс-секретаря Шамана не нашли запрещенных веществ

В крови умершего пресс-секретаря Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского во время экспертизы не обнаружили запрещенных веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии