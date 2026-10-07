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Аргументы недели

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Вещие сны. Помощь свыше

Вещие сны. Помощь свыше

Почти у каждого человека есть сон, который он помнит годами. Не обычная ночная путаница, где школьный учитель сидит за рулём трамвая, а сон ясный, плотный, с необычным вниманием к деталям.

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