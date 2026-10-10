Небензя назвал дипломатическим спектаклем встречу главы МИД ФРГ с Лавровым

Александр Щербак/ТАСС Постпред России при ООН Василий Небензя 10 октября назвал "дипломатическим спектаклем" встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.
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