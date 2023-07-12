В Казани торжественно открылась XIV Летняя Сбербанкиада

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие ХIV Летней Сбербанкиады. Для участия в соревнованиях и их организации в Казань приехали более 2,5 тысяч сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний Сбера.
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