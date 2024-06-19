В ЯНАО прокуратура возьмется за выдворение мигрантов-нарушителей

Исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко заявил о необходимости в повышенном внимании к процессу выдворения иностранных граждан за пределы РФ после привлечения к ответственности за оборот наркотиков.
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