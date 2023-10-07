Эксперт Sky Sports F1: Поведению Стролла нет оправдания

Эксперт Sky Sports F1: Поведению Стролла нет оправданияAston MartinЭксперт британского Sky Sports F1 Наоми Шифф раскритиковала Лэнса Стролла за поведение после провала в пятничной квалификации Гран При Катара.
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