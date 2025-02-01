Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ ввел внешнее управление в отношении аэропорта Домодедово, воздушная гавань фактически перешла под управление Росавиации, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
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