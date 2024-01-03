Член ЕР в Электростали Волкова заявила о важности контрактной службы в России

РИАМО - 3 янв. Контрактная служба – это возможность проявить свою гражданскую позицию, стать частью Вооруженных Сил России, которые ведут борьбу с нацизмом в рамках специальной военной операции, сообщила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.