Медвежий угол

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"Если силовики пасут оппозиционеров, почему не пасут педофилов?"

"Если силовики пасут оппозиционеров, почему не пасут педофилов?"

Закон Насти и Ули Страшное убийство педофилом двух 10-летних девочек в Кемеровской области затронуло всех.

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Владимир Плотников
Отвечаю на вопрос в заголовке. Потому что педофилы не несут угрозу власти.
Александр Клово
А педагоги?
Гришаев Сергей
Пасут.
Гришаев Сергей
А "плотников" себя раскрыл - отозвался на больную тему.
Наталья Андросова
А их неинтересно пасти,взять нечего.
Гришаев Сергей
Кстати. У силовиков бывают проблемы. И не уродам отсюда их критиковать. Пидарья разного на этом сайте больше, чем людей. Считали мы.
Владимир Нелюбин
нужно, как минимум -пожизненное..и не каких УДО
Виктор Горшков
Слова,слова и слова...... пшик!
Елена Филиппова
Не пасут, потому что педофилы, в отличие от оппозиционеров, не собираются толпами и не орут о том, что они педофилы. Я за пожизненное заключение, потому что известны случаи, когда осуждали по ошибке, невиновных казнили, а потом оказывалось, что ошиблись. Как было,например, с Чекатило. Пока его вычислили, нескольких осудили и успели расстрелять. И что потом? Ой, извините, мы тут поторопились маленько и сына (отца, мужа) вашего порешили зазря? Так что пусть сидят до конца дней и работают,естественно.
Олег Помошников
У людей вообще уже крыша поехала с подачи пиндосов. Как можно называть насильников и убийц детей любящими детей(Педофилами)?Тогда что такое любовь? Нечто ужасное,да? Все ног на голову. И заголовок статьи ,явно не русская писала. А если все же русская, то долго жившая за границей.
Гришаев Сергей
Вот! Я о том же. Вся эта неокоммунистическая падаль в этой гавани, - какелы и прочая сволочь забугорная. Пробивайте сервер, - сильно удивитесь.

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