Медвежий уголПолитика"Если силовики пасут оппозиционеров, почему не пасут педофилов?"Закон Насти и Ули Страшное убийство педофилом двух 10-летних девочек в Кемеровской области затронуло всех.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковОтвечаю на вопрос в заголовке. Потому что педофилы не несут угрозу власти.Александр КловоА педагоги?Гришаев СергейПасут.Гришаев СергейА "плотников" себя раскрыл - отозвался на больную тему.НАНаталья АндросоваА их неинтересно пасти,взять нечего.Гришаев СергейКстати. У силовиков бывают проблемы. И не уродам отсюда их критиковать. Пидарья разного на этом сайте больше, чем людей. Считали мы.Владимир Нелюбиннужно, как минимум -пожизненное..и не каких УДОВиктор ГоршковСлова,слова и слова...... пшик!Елена ФилипповаНе пасут, потому что педофилы, в отличие от оппозиционеров, не собираются толпами и не орут о том, что они педофилы. Я за пожизненное заключение, потому что известны случаи, когда осуждали по ошибке, невиновных казнили, а потом оказывалось, что ошиблись. Как было,например, с Чекатило. Пока его вычислили, нескольких осудили и успели расстрелять. И что потом? Ой, извините, мы тут поторопились маленько и сына (отца, мужа) вашего порешили зазря? Так что пусть сидят до конца дней и работают,естественно.Олег ПомошниковУ людей вообще уже крыша поехала с подачи пиндосов. Как можно называть насильников и убийц детей любящими детей(Педофилами)?Тогда что такое любовь? Нечто ужасное,да? Все ног на голову. И заголовок статьи ,явно не русская писала. А если все же русская, то долго жившая за границей.Гришаев СергейВот! Я о том же. Вся эта неокоммунистическая падаль в этой гавани, - какелы и прочая сволочь забугорная. Пробивайте сервер, - сильно удивитесь.Комментировать
Свежие комментарии