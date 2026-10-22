За сутки в Липецкой области мошенники обманули жителей на сумму более 500 тыс. руб., потерпевшие переводили деньги под предлогом трудоустройства, предоставления займа, покупки товаров и разблокировки сайтов интим-услуг.
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