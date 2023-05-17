Колумбийские спасатели продолжают поиски детей, пропавших после авиакатастрофы в джунглях

Спасатели из Колумбии заявили о том, что нашли разбившийся ранее самолет в джунглях. Как сообщает сайт РЕН-ТВ, на борту самолета во время крушения находилось семь человек, четверо из которых несовершеннолетние.
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