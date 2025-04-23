Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РИА: военные ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области, сообщил источник РИА Новости в группировке войск «Север» со ссылкой на радиоперехват.

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