Работу дорожных предприятий и коммунальных служб обсудили на заседании оперативного штаба

Работу дорожных предприятий и коммунальных служб обсудили сегодня в ходе заседания оперативного штаба, который провели первый заместитель главы Нижнего Новгорода Денис Скалкин и советник главы города Дмитрий Сивохин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии