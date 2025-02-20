Танцовщик Ильдар Гайнутдинов: «Вдохновляет меня настрой на новые достижения»

Материал опубликован в №1 печатной версии газеты «Культура» от 30 января 2025 года. Ильдар Гайнутдинов — танцовщик-самородок, лауреат множества престижных конкурсов, лидер телешоу — отметил 10-летие творческой деятельности концертом.
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