Перчатки с подогревом и гибридная электростанция: 12 новых резидентов появилось в Академпарке

«Все проекты свежие, интересные, перспективные, и свои исследования инноваторы уже ведут на базе научных институтов, что говорит об особой научной экосистеме Академгородка, где рядом находятся ученые, предприниматели, и Академпарк успешно объединяет их деятельность.