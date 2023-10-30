Перчатки с подогревом и гибридная электростанция: 12 новых резидентов появилось в Академпарке

«Все проекты свежие, интересные, перспективные, и свои исследования инноваторы уже ведут на базе научных институтов, что говорит об особой научной экосистеме Академгородка, где рядом находятся ученые, предприниматели, и Академпарк успешно объединяет их деятельность.
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