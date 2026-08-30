Военные связисты группировки войск «Днепр» обеспечивают бесперебойное управление войсками в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Специалисты войск связи 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно обеспечивают подразделения всеми видами связи на Ореховском направлении.
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