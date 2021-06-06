Лукас Моура может перейти в саудовский «Аль-Хилаль» в случае ухода Джовинко

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура привлек внимание «Аль-Хилаля». Новый главный тренер саудовского клуба Леонарду Жардим рассматривает 28-летнего бразильца как потенциальную замену Себастьяну Джовинко, который этим летом может сменить клуб.
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