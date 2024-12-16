«Мы готовы и хотим развиваться»

Генеральный директор компании «ГТ Энерго» — о перспективах распределенной энергетики, передовых технологиях и нехватке ресурсов для рывкаОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Сергей Туголуков, генеральный директор компании «ГТ Энерго»читайте на monocle.
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