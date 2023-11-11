Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в Баффало

В чемпионате НХЛ «Баффало» на своей площадке взял верх над «Миннесотой» — 3:2. Обе шайбы гости забросили в большинстве и при непосредственном участии российского нападающего Кирилла Капризова: в первом случае он сам поразил ворота «Баффало», во втором – отдал голевую передачу.