Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в Баффало

В чемпионате НХЛ «Баффало» на своей площадке взял верх над «Миннесотой» — 3:2. Обе шайбы гости забросили в большинстве и при непосредственном участии российского нападающего Кирилла Капризова: в первом случае он сам поразил ворота «Баффало», во втором – отдал голевую передачу.
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