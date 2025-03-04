Джейсон Кидд о травме Ирвинга: «Просто не повезло»

«Просто не повезло. Я надеюсь, что повреждение несерьезное. Но эти травмы, которые сыпятся на нас в этом сезоне… Наши ребята не сдаются, но кажется, что как только кто-то становится близок к возвращению, другой тут же занимает его место в лазарете.
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