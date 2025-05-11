Душ, прогулка и сладкие фрукты. Как утром избавиться от перегара после вечернего застолья?

Запах перегара, неотъемлемый спутник любых посиделок с алкоголем, может стать серьезной проблемой для человека, особенно если он не планировал злоупотреблять спиртными напитками и запланировал на следующее утро важные дела.
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