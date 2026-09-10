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Газета.ру

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Солдаты "мясного полка" ВСУ подбросили наркотики экс-комбату "Магуры"

Солдаты "мясного полка" ВСУ подбросили наркотики экс-комбату "Магуры"

Наркотические средства, найденные при задержании бывшего комбата 47-й бригады ВСУ «Магура» Александра Ширшина, были подброшены ему представителями 225-го отдельного штурмового полка.

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