Историк и спортсмен Станислав Логинов рассказал о забеге «Как ковалась Победа»

Учитель истории, спортсмен-рекордсмен Станислав Логинов снова бросает вызов себе и пространству! После триумфального забега «Как ковалась Победа» в 2024 году, пробежав 2400 км по городам-героям, он анонсирует грандиозный проект «Как ковалась Победа-80» – забег длиной в 6 400 километров, охватывающий 65 городов России и СНГ.