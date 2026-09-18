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Мбаппе о дружбе в «Реале»: «Новое поколение рассматривает все под микроскопом в соцсетях – кто не пожал руку, не улыбнулся. Надо ладить и работать ради общей цели»

Форвард « Реала » Килиан Мбаппе ответил на вопрос о дружбе внутри команды. – Обязательно ли партнерам по команде быть друзьями? – Мы должны ладить друг с другом, сохранять единство и работать ради общей цели – успеха и славы.

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