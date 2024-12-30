Последние дни года станут для нацистов адом: Карта специальной военной операции на Украине на 30 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине динамика боевых действий продолжает привлекать внимание экспертов и общественности.