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Средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Крым

Средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Крым

Российские средства ПВО сбили утром 5 сентября украинский дрон самолётного типа в небе над Крымом. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — заявили в Минобороны.

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