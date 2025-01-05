Сколько средств потратит Казахстан в 2025 году на социально-трудовую сферу

В профильном министерстве сообщили, что в целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году предусмотрены на сумму более 6 трлн 108 млрд тенге, что на 14%, или 748,7 млрд тенге больше расходов 2024 года, передает inAktau.