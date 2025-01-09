СМИ: дом Пэрис Хилтон полностью сгорел из-за разгула стихии

Известно, что огонь уничтожил несколько домов и предприятий на Тихоокеанском побережном шоссе Пляжный дом американской актрисы Пэрис Хилтон в Калифорнии полностью уничтожен в результате разрушительного пожара.
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