БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Роль дворянской усадьбы в русской культуре второй половины XIX века

Роль дворянской усадьбы в русской культуре второй половины XIX века

Дворянская усадьба XIX века является воплощением русской культурной самобытности — жизнь и творчество многих выдающихся деятелей отечественной истории и культуры неразрывно связаны с провинциальными русскими усадьбами.

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