Роль дворянской усадьбы в русской культуре второй половины XIX века

Дворянская усадьба XIX века является воплощением русской культурной самобытности — жизнь и творчество многих выдающихся деятелей отечественной истории и культуры неразрывно связаны с провинциальными русскими усадьбами.
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