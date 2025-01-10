ВСУ обстреляли Донецк: несколько ракет HIMARS попали в супермаркет

ДОНЕЦК, 10 января, ФедералПресс. Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку. Три ракеты попали по супермаркету «Молоко» и прилегающему к нему двору многоэтажного дома в густонаселенном районе города.
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