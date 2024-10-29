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Как Doucal’s переосмысляет эстетику горнолыжного отдыха

Как Doucal’s переосмысляет эстетику горнолыжного отдыха

Заснеженные горные пики, яркое солнце, деревянные шале, треск камина и стильная публика, приезжающая кататься на лыжах в Куршевель и Санкт-Мориц, — подножья Альп и их гости давно стали неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров модных брендов и не только.

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