Как Doucal’s переосмысляет эстетику горнолыжного отдыха

Заснеженные горные пики, яркое солнце, деревянные шале, треск камина и стильная публика, приезжающая кататься на лыжах в Куршевель и Санкт-Мориц, — подножья Альп и их гости давно стали неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров модных брендов и не только.