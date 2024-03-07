ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕРЯЛСЯ ДАЖЕ ЛАВРОВ: В МОСКВЕ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПОСЛОВ

Natalija Osminina

Сколько можно позволять плевать себе в лицо. ...Тем более в условиях прокси-войны. Когда эти дипломаты по сути шпионы враждебных государств. Думала, что когда элиты Европы узнают, что США за них не впишутся ядерным ответом, они успокоятся. Ан нет)) Решили применить с план В)) Раз оружия, денег и солдат нет, и на подготовку всего этого нужно лет 6, то значит, за эти годы элиты Европы планируют внедрить в её странах планы Шваба- голод и концлагерный контроль, объясняя такую экономическую и военную мобилизацию наличием смертельного врага- России. Вон Шольца уже хотят сменить военным переворотом)) А Россия все 6 лет, изматывая и ослабляя себя будет "освобождать" Украину. Как раз подойдет ко Львову-а тут и мы! Как чертик из табакерки!!!)) И вот тогда... уж отберут у России ресурсы.. хватит типа, 6 лет голодать, обкатывая планы Шваба по утилизации лишнего населения в Европе. Так что обсуждать всерьез Дранг нах Остен нью Наполеончика смысла нет. А на любой их теракт будет ответка по городам Европы. Или это будет Крымский мост, или Приднестровье, или сама поставка Таурасов, или взлет F16 с аэродрома Румынии.