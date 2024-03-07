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ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕРЯЛСЯ ДАЖЕ ЛАВРОВ: В МОСКВЕ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПОСЛОВ

ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕРЯЛСЯ ДАЖЕ ЛАВРОВ: В МОСКВЕ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПОСЛОВ

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Лавров разоблачил заговор послов ЕС против России. Медведев требует выгнать их, понизить уровень дипотношений.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Ля Ля Ля Ля Ля
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4 час.
ЕШ
Елена Шах
Ну хоть бы в конце концов решились на это!!!:(...
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3 час.
Natalija Osminina
Сколько можно позволять плевать себе в лицо. ...Тем более в условиях прокси-войны. Когда эти дипломаты по сути шпионы враждебных государств. Думала, что когда элиты Европы узнают, что США  за них не впишутся ядерным ответом, они успокоятся. Ан нет)) Решили применить  с план В))  Раз оружия, денег и  солдат нет,  и  на подготовку всего этого нужно лет 6,  то значит, за эти годы элиты Европы планируют внедрить в её странах планы Шваба- голод и концлагерный контроль, объясняя такую экономическую и военную мобилизацию наличием смертельного врага- России.  Вон Шольца уже хотят сменить военным переворотом)) А Россия все 6 лет, изматывая и ослабляя себя будет &quot;освобождать&quot; Украину. Как раз подойдет ко Львову-а тут и мы! Как чертик из табакерки!!!))  И вот тогда... уж отберут у России ресурсы.. хватит типа, 6 лет голодать, обкатывая  планы Шваба по утилизации лишнего населения в Европе. Так что обсуждать всерьез Дранг нах Остен  нью Наполеончика смысла нет. А  на любой их теракт будет ответка по  городам Европы. Или это будет Крымский мост, или Приднестровье, или сама поставка Таурасов, или взлет F16 с аэродрома Румынии.
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2 час.

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