Украина стремится создать «второй фронт»

В частности, украинские инструкторы работают в Мали, обучая боевиков использованию беспилотников. Ранее писали: Сводка на 17 июля! Фронт кипит у Сум, контратаки захлебываются, Доброполье - тяжелые бои В Херсонской области за минувшие сутки, по данным местных властей, в результате ударов ВСУ погибли три мирных жителя, ещё трое получили ранения.