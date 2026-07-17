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Украина стремится создать «второй фронт»

Украина стремится создать «второй фронт»

В частности, украинские инструкторы работают в Мали, обучая боевиков использованию беспилотников. Ранее писали: Сводка на 17 июля! Фронт кипит у Сум, контратаки захлебываются, Доброполье - тяжелые бои В Херсонской области за минувшие сутки, по данным местных властей, в результате ударов ВСУ погибли три мирных жителя, ещё трое получили ранения.

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