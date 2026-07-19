NYT: Санкции против России могут ослабить позиции доллара

Администрация президента США обеспокоена новым законопроектом о санкциях против России. По данным The New York Times, меры могут ослабить позиции доллара, вынуждая страны искать альтернативные валюты, такие как китайский юань и криптовалюты.
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