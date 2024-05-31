ВСУ ранили 12 мирных жителей, препятствуя эвакуации из Харьковской области

Вооружённые силы Украины ранили 12 мирных жителей, пытаясь сорвать эвакуацию из Харьковской области. © Сергей Бобылев/ТАСС «В результате применения боевиками вооруженных формирований Украины запрещенных средств в отношении мирного населения были ранены 12 человек», — рассказал журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк .
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