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ВСУ ранили 12 мирных жителей, препятствуя эвакуации из Харьковской области

ВСУ ранили 12 мирных жителей, препятствуя эвакуации из Харьковской области

Вооружённые силы Украины ранили 12 мирных жителей, пытаясь сорвать эвакуацию из Харьковской области. © Сергей Бобылев/ТАСС «В результате применения боевиками вооруженных формирований Украины запрещенных средств в отношении мирного населения были ранены 12 человек», — рассказал журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк .

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