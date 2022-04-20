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Глава научной группы Роспотребнадзора Хафизов: "омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19 в России

Глава научной группы Роспотребнадзора Хафизов: "омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19 в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что "омикрон" является доминирующим в РФ штаммом COVID-19, передает РИА "Новости".

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