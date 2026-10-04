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10 TV Shows To Watch If You Like Project Hail Mary

10 TV Shows To Watch If You Like Project Hail Mary

Anyone left with a Rocky-shaped hole in their lives after "Project Hail Mary" will be pleased to learn that multiple shows offer similar themes and vibes.

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