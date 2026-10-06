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Daily Storm

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Массированная атака на Московский регион: в столице без пострадавших и разрушений

Массированная атака на Московский регион: в столице без пострадавших и разрушений

По данным Сергея Собянина, с вечера 5 октября к утру 6 октября на подлете к Москве сбили более 150 БПЛА.

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