Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО Vampire у границы с Белгородской областью

МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО Vampire у границы с Белгородской областью

В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30-тивоеннослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

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